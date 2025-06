Ex-galã de Malhação vira fenômeno em novela nas redes sociais

Victor Sparapane, 33, se tornou um verdadeiro sucesso nas redes sociais ao atuar na novela vertical "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário".

O que aconteceu

Conhecido por viver Fera em "Malhação" (2012), o ator hoje é protagonista de uma novela da plataforma ReelShort. Na trama, ele vive um Sebastião Torres, um bilionário recém-libertado da prisão, que se casa com Nathália Queiroz (Jéssika Alves), uma jovem desesperada para salvar a vida de sua mãe.

A trama se tornou uma das mais assistidas da plataforma, além de viralizar no TikTok e Instagram, acumulando mais de 280 milhões de visualizações. "Não esperava que fosse tomar essa proporção tão rapidamente. É muito bonito ver como as pessoas se conectam. Recebo mensagens de todas as idades e de vários cantos do país comentando, criando teorias, compartilhando. Senti um aumento significativo no número de seguidores e no engajamento geral", afirmou o ator em entrevista ao Extra.