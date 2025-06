Duelo literário: SP e RJ realizam eventos simultâneos de livros

Se você mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro e ama leitura, este final de semana está ótimo para você. Dois grandes eventos literários acontecem simultaneamente nas duas capitais.

Feira do Livro 2025 (São Paulo)

Entre os dias 14 e 22 de junho, a 4ª edição da Feira do Livro de São Paulo promove um dos maiores encontros literários do país, com mais de 200 convidados e 250 atividades gratuitas. Ela acontece na Praça Charles Miller, no Pacaembu, das 10h às 21h. A entrada é gratuita.

Organizada pela Associação Quatro Cinco Um, Maré Produções e Ministério da Cultura (via Lei Rouanet), a feira ocupa três espaços: o Palco Petrobras, o Auditório Armando Nogueira (Museu do Futebol) e o Espaço Rebentos (dedicado ao público infantil). Com o tema "40 anos da redemocratização do Brasil", a programação abrange desde literatura (como poesia e crônica) até meio ambiente, cultura afro-brasileira, indígena, jornalismo e relações internacionais.