'Dona de Mim': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 16/6 a 21/6

Ricardo consegue coletar fios de cabelo de Vanderson para o teste de DNA. Davi faz sucesso com seu poema, e Leo se encanta, sem saber que é Samuel o autor. Yara e Stephany ficam esperançosas com o namoro entre Davi e Leo. Ricardo aconselha Patrícia sobre Jaques. Leo recebe uma proposta de emprego, e Sofia a apoia. Jaques contrata Vanderson para vigiar Tânia. Abel repreende Jaques pela proximidade com Vanderson. Ayla apresenta sua nova coleção para a Boaz. Vanderson vê quando Ricardo se aproxima de Tânia. Sofia adoece, e Leo perde a entrevista de emprego para levá-la ao hospital.

Terça-feira, 17 de junho

Leo vai com Sofia para o hospital. Vanderson revela a Jaques que Tânia esteve com Ricardo. Samuel fica encantado com o portfólio de Leo e suas ideias para a coleção de Filipa. Abel sente falta de Filipa. Dara pensa em assinar o contrato com Donzy, e Jussara se preocupa. Filipa se emociona ao ver o portfólio de Leo. Sofia diz a Filipa que Abel sente sua falta. Leo sugere vender as peças de Filipa na internet. Abel observa Vanderson. Rosa tenta falar com Abel para que ele encontre Filipa.

Quarta-feira, 18 de junho

Rosa tenta manter Filipa na mansão. Abel comenta com Ricardo que decidiu denunciar Vanderson. Samuel convence Mirna Vargas a estrelar a campanha da Boaz. Ricardo engana Abel e se torna sócio de Jaques. Mirna convida Samuel para jantar. Leo e Filipa conduzem as fotos de sua marca com Natara, Pam e Kami, e Davi as ajuda. Dara fica tensa com o figurino do clipe sugerido por Donzy. O ex-namorado de Mirna confronta Samuel e Mirna. Leo descobre que Samuel se envolveu em uma confusão.

Quinta-feira, 19 de junho