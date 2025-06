Cleo diz voltar a usar sobrenome Pires após sonho com avô

O vídeo foi publicado no perfil da influenciadora.

Acordei decidida: vai voltar o Pires agora.

Cleo, agora Pires

A atriz - que integra uma das famílias mais icônicas do entretenimento brasileiro, com a mãe Glória Pires e o pai Fabio Jr - explicou que a escolha anterior pelo nome singular refletia um desejo de individualidade. "Sempre me imaginei no mundo artístico apenas como 'Cleo'. Achava meu nome único e suficiente", confessou.

Até a publicação desta nota, Cleo (Pires) não mudou ainda as redes sociais.