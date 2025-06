Claudia Raia pede limites no humor: 'Antes se humilhava pessoas pela graça'

Claudia Raia, 58, está em cartaz com a comédia "Cenas da Menopausa" no Teatro Claro Mais, em São Paulo, até o dia 17 de agosto. Em conversa com Splash, a atriz e o marido, Jarbas Homem de Mello, 55, falaram sobre as recentes discussões sobre o humor e defenderam, sim, alguns limites.

Humor com limites

Para Jarbas, que atua e dirige a peça, o humor é uma ferramenta para falar de temas delicados. Ele explica que a comédia faz o público baixar a guarda para discussões mais profundas: "As pessoas se identificam quando elas conseguem rir do patético que é a vida humana, porque a menopausa é patética", ri. Mas ressalta: na peça, essa ferramenta foi utilizada com responsabilidade e apoio de profissionais da saúde.

Questionada sobre discussões atuais envolvendo o limite entre humor e liberdade de expressão, a atriz é categórica. "Com os novos tempos, a comédia foi, sim, um pouco mutilada. Mas acho que tem que ser! Eu acho super necessário. [Antes] se falava coisas inaceitáveis, inapropriadas, você humilhava as pessoas, tudo para fazer uma graça", relembra Claudia Raia.