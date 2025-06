Cena com Raquel e Ivan manda Heleninha para o fundo do poço em 'Vale Tudo'

No capítulo deste sábado (14) em "Vale Tudo" (Globo), Ivan controla o ciúme ao ver Raquel com Santiago. Raquel fica abalada com a presença de Heleninha no samba. Heleninha bebe ao ver Ivan olhando para Raquel. Heleninha e Raquel se enfrentam.

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda neste capítulo: Maria de Fátima finge para Igor que César a persegue por não se conformar com o término do relacionamento. Solange avisa a Renato que ele terá de se afastar do trabalho por um tempo.