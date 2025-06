Marquezine e João Guilherme: cachorro nos stories reacende boatos de namoro

Uma hora depois, Bruna também postou uma foto do cachorro. Esse, sim, parece ser Chihiro, já que está deitado e dormindo no colo de quem tirou a foto. Fica a dúvida: ela postou porque também está na Itália ou foi para mostrar que Chihiro está com ela no Brasil?

Stories postados por João Guilherme e Bruna Marquezine Imagem: Reprodução/Instagram

Passada mais uma hora, João Guilherme postou outro cachorro da mesma raça. "Mais um querido", escreveu na legenda, deixando claro que este é um cachorro diferente.

Em maio, os ex-namorados foram filmados no mesmo show. Eles estavam no camarote do show de Marina Sena no Rio e foram vistos se cumprimentando com um abraço.

Recentemente, Bruna disse que suas prioridades são amigos e trabalho. "Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles.", disse em entrevista à Glamour.