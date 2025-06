Bia se torna heroína ao enfrentar a pior vilã de 'Garota do Momento'

No capítulo de segunda-feira (16), da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela e Juliano são conduzidos para a delegacia.

Beatriz se emociona ao constatar que está livre de acusações por roubo do colar. Lígia afirma a Teresa que acredita ter sido Juliano o mandante do incêndio na boate. Beatriz dá seu depoimento no programa de Alfredo.

Lígia confidencia para a família que não fará a reforma na boate para que Beto possa produzir seu filme. Bia enfrenta Maristela.