Bella Longuinho faz antes e depois da transição de gênero após perder 12 kg

A influenciadora detalhou o processo de sua mudança corporal. "Durante um tempo, o foco era ganhar massa muscular — seguir os padrões que um dia pareceram necessários. Mas com o tempo, ela foi entendendo que o verdadeiro objetivo era outro: sentir-se em paz dentro do próprio corpo".

Ela ainda revelou que durante o processo, perdeu cerca de 12 kg. "Hoje, ela já eliminou 12,6 kg, sendo 11 kg de massa muscular e o restante de gordura.

E essa mudança, que poderia causar estranheza em outras circunstâncias, aqui representa alívio, liberdade e pertencimento. É o corpo dizendo: 'Agora, eu sou mais eu'".

Seguindo com o acompanhamento médico, Bella fez todos os exames necessários, para realizar os ajustes nutricionais e as suplementações específicas. "Essa não é apenas uma transição corporal. É a transição de um olhar sobre si mesma. É a reconstrução de uma identidade que agora floresce com leveza, feminilidade e plenitude", refletiu.