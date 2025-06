Arnold Schwarzenegger descarta aposentadoria: 'Só vou parar ao morrer'

Arnold Schwarzenegger, 77, descartou aposentadoria e afirmou que só vai parar de trabalhar quando morrer.

O que aconteceu

Schwarzenegger destacou que não saberia o que fazer se parasse de trabalhar. "Eu nunca vou me aposentar porque não saberia o que fazer depois. A atuação é um hobby. Quando estiver a sete palmos do chão, aí eu posso me aposentar", declarou em entrevista à revista Veja.

Paralelo à atuação, o artista mantém também a carreira ligada ao universo esportivo e fitness. "Gosto também de promover os campeonatos de fisiculturismo ao redor do mundo", explicou ele, que é criador do Arnold Sports Festival, um evento multiesportivo que acontece em vários países, inclusive no Brasil.