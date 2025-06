Virginia pode responder por estelionato após CPI das Bets? O que diz a lei

No caso da propaganda enganosa, o argumento se esfarela com a mesma facilidade: o que, exatamente, é enganoso? A conta utilizada para a aposta? Ora, o frango dourado do comercial de TV também não corresponde à realidade servida no restaurante. E nem por isso há crime. Não se trata de maquiar a realidade —trata-se de publicidade. Dinovan Dumas, advogado

O que relatório diz sobre Virginia

0:00 / 0:00

Senadora Soraya Thronicke solicitava que Virginia fosse indiciada pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. Ela argumenta que a influenciadora induz seguidores ao erro quando simula ganhos por meio de conta demo —conta de demonstração.

A atuação de influenciadores em redes sociais não é como uma publicidade qualquer. Ela é baseada na credibilidade que deriva de uma suposta atuação real dessas pessoas. Não há dúvida, assim, de que esses vídeos de apostas irreais induzem os seus seguidores em erro sobre os ganhos incorridos pela influenciadora. Soraya Thronicke

Assessoria de imprensa divulgou nota assinada pela defesa técnica da apresentadora. O comunicado diz que a equipe recebeu com "surpresa e espanto" o relatório e voto pelo indiciamento da influenciadora, apresentado pela senadora.