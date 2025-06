Robert De Niro homenageia o pai, um pintor expressionista, em filme íntimo

Documentário, que ainda não tem título, é descrito pelo ator como uma espécie de "terapia". "Não é algo com linha de chegada definida. Descobrimos à medida que avançamos, deixando o filme acontecer", explicou. O trabalho reúne fotos gigantes do pai, diários inéditos e reflexões profundas sobre paternidade, legado e morte.

Robert De Niro Imagem: Emilio Madrid / Netflix/Divulgação

Uma das cenas mais impactantes mostra De Niro deitado sobre uma fotografia ampliada do pai. A imagem foi registrada em um barco no rio Hudson, criando a sensação de que o ator está no colo do pai. "Tenho medo da morte, mas não tenho escolha. Então melhor não temê-la. É preciso aprender a abraçar a vida, seguir em frente e aceitar tudo o que ela tem de bom e de ruim", disse.

Um artista esquecido

Robert De Niro Sr. teve algum destaque nas décadas de 1940 e 1950, mas foi ofuscado pela ascensão da Pop Art nos anos 60. Frustrado, viveu à sombra do reconhecimento que desejava. Seus pensamentos estão registrados em cartas e poemas agora resgatados pelo filho.

O ator confessa que evitou lidar com a memória do pai por muito tempo. No evento, ele fez uma reflexão sobre como agiu na juventude.