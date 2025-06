Record demite Sergio Aguiar e promove dança das cadeiras em telejornais

Record oficializou hoje a saída de Sergio Aguiar do quadro de funcionários e anunciou mudanças nos telejornais.

O que aconteceu

Em nota, canal agradeceu ao jornalista pela dedicação e profissionalismo em todos os programas em que esteve à frente — Fala Brasil, Domingo Espetacular e Jornal da Record. "Desejamos sucesso em seus próximos passos na carreira".

Com a saída do jornalista, quem assume a bancada do Jornal da Record é Eduardo Ribeiro. Ele passa a ser o titular do principal telejornal da casa ao lado de Christina Lemos, que retorna à bancada após seu período de férias.