Amigo do príncipe William que morreu após engolir abelha era ex de famosa

Sunjay Kapur, amigo do príncipe William, morreu aos 53 anos após engolir uma abelha durante um jogo de polo em Windsor, na Inglaterra. As informações são do The Mirror.

O que aconteceu

Kapur teve um choque anafilático após engolir a abelha. Apesar de ter recebido ajuda médica, ele não sobreviveu ao ataque cardíaco causado pelo choque.