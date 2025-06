Era sombria da Disney: 8 filmes marcantes lançados pós-morte do seu criador

'O Caldeirão Mágico' (1985) Imagem: Divulgação/Disney

"O Caldeirão Mágico" (1985). Inspirado nos livros de As Crônicas de Prydain. O filme foi uma aposta ousada em fantasia sombria. Recebeu críticas pela narrativa fraca, apesar da qualidade da animação. Hoje tem 56% de aprovação no Rotten Tomatoes.

"As Peripécias de um Ratinho Detetive" (1986). Teve base no livro Basil of Baker Street, de Eve Titus. A animação mostra um rato detetive no melhor estilo Sherlock Holmes. Apesar da recepção tímida na época, tem aprovação de 78% no Rotten Tomatoes atualmente.

"Oliver e sua Turma" (1988). Adaptação moderna do clássico Oliver Twist, de Charles Dickens. Com trilha sonora marcante e cenário urbano, o filme foi indicado ao Globo de Ouro e ao Young Artist Awards, mas não venceu nenhuma premiação.