Noiva de ex-presidente da CBF diz como lida com críticas: 'Me silencio'

Clara Brasil, 32, noiva do ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero, 84, e contou como lida com as críticas.

O que aconteceu

Empresária enfatizou que valoriza críticas construtivas. "Críticas bem-intencionadas sempre me ensinam e as que vêm para somar eu escuto. As críticas que vêm para machucar, eu me silencio, nem tudo merece resposta", respondeu em uma caixinha de perguntas ontem no Instagram.

Questionada se tem algum arrependimento, indicou a perda de oportunidades. "Às vezes, me arrependo de ter deixado oportunidades passarem, mas aí lembro de uma frase que vi: 'um pequeno bater de asas de uma borboleta pode gerar um tufão do outro lado do mundo'. Ou seja, pequenas ações podem causar uma grande mudança no futuro. Talvez, se tivesse feito algo lá atrás, talvez não estivesse aqui."