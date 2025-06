Nívea Maria retorna às novelas da Globo após 6 anos em 'Êta Mundo Melhor'

Margarida acolhe os novos moradores da cidade e se torna a responsável por facilitar o encontro de Dita (Jeniffer Nascimento) com Candinho (Sergio Guizé) na chegada da moça em São Paulo. A dona do local vê a sobrinha de Manoela (Dhu Moraes) cantar debaixo da janela da pensão enquanto lamenta um assalto sofrido durante suas andanças pela cidade e joga um balde de água nela, mas em seguida, acolhe a jovem.

A partir do encontro com Margarida, Dita vê sua vida tomar um novo rumo, afinal, ao aceitar a sugestão da dona da pensão para buscar trabalho em uma das mansões da vizinhança, acaba no jardim da casa de Candinho e o encantamento acontece assim que eles se olham. Mas ao saber do interesse de Candinho pela sobrinha, Manoela não deixa barato e dificulta a aproximação dos dois, pois quer preservar a moça já que ela decide terminar o casamento com Quincas (Miguel Rômulo).

Nívea Maria se alegra em viver uma mulher à frente de seu tempo. "Margarida é uma mulher positiva, otimista, à frente do seu tempo, liberal, com várias coisas. É muito receptiva, humana com as pessoas. Já viveu muitas aventuras, muitas coisas na vida e vai surpreender com a postura dela dentro da história", revela a atriz.

Margarida (Nivea Maria) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Com estreia prevista para 30 de junho, ''Êta Mundo Melhor!' é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.