Solteira, Nicole Bahls curte Dia dos Namorados de lingerie vermelha

Nicole Bahls, 39, apostou em uma lingerie vermelha rendada para o Dia dos Namorados.

O que aconteceu

Solteira, a modelo revelou que comemoraria sozinha a data. "Dia dos Namorados começou e estou aqui me arrumando só para mim. Porque se tem uma pessoa que merece esse show todo, sou eu mesma!", indicou ontem nos stories do Instagram.

Apresentadora se produziu para si mesma. "Passei um perfume, me olhei no espelho e falei: 'Parabéns, gata, você se superou!' Se vier convite para sair, ótimo. Se não vier, também estou super feliz com a minha própria companhia, curtindo meu corpinho bem-vestido", reforçou.