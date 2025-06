Nem pensei': Por que Marcelo Serrado topou papel no novo 'Mundo da Lua'

"Quero me divertir"

O papel de Lucas Silva e Silva, inclusive, traz leveza para o momento profissional de Marcelo Serrado. Recentemente, ele interpretou o cirurgião plástico Rog em "Beleza Fatal", o vilão da novela da HBO Max.

Fazer um personagem extremamente antagônico ao vilão que eu fiz é muito bacana, porque mostra que fazemos coisas diferentes. Feliz com o momento.

Com mais de 30 anos e carreira na TV, Serrado diz viver uma fase em que busca trabalhos que lhe trazem prazer. A bagagem de trabalho lhe permite selecionar desafios que vão além da questão financeira.