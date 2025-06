Marina Sena e Juliano Floss postam momento íntimo em viagem: 'Um anjo'

Marina Sena, 28, e Juliano Floss, 21, comemoraram o Dia dos Namorados em uma viagem.

O que aconteceu

O influenciador compartilhou momentos íntimos do casal em meio à natureza. Em um vídeo divulgado no Instagram, ele apareceu sem camisa enquanto trocava vários beijos com a cantora, que usava apenas um biquíni fio dental. O jovem ainda tentou morder a namorada, mas levou um tapinha.

Floss também se declarou para Marina. "Segundo ano dividindo minha vida e minhas loucuras com você, sei que você caga pra isso, mas feliz Dia dos Namorados, meu amor. Eu amo você demais da conta. Obrigado por existir e por me aturar. Tudo fica tão doce, tão leve e tão feliz com você", escreveu ele em um post.