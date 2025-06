Marido defende desfile de Sasha Meneghel após crítica de influencer: Chega!

João Lucas, 27, não gostou nada de ver Thereza Chammas criticar o segundo desfile da Mondepars - grife de moda que pertence à esposa dele, Sasha Meneghel, 26.

O que aconteceu

A influenciadora digital criticou a monotonia das peças apresentadas no evento. "Ai, que preguiça dessa cartela de cores! Desse mood, do quiet luxury, old money! Nem a The Row e Celine estão mais nessa! Chega, basta!", disparou ela, por meio de seu perfil no X (antigo Twitter).

O cantor, por sua vez, ironizou o comentário de Thereza, dando a entender que ela age como se ditasse moda. "Ninguém usa mais cinza, marrom, verde, preto... Porque a Thereza não autorizou, galera! Chega!"