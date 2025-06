Ligia vai morrer? Personagem tem destino trágico em 'Garota do Momento'

Após ter sua boate incendiada por Juliano (Fábio Assunção), Ligia sofrerá nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

No capítulo de amanhã, Beto (Pedro Novaes) ficará sabendo que a Estúpido Cupido está em chamas com sua mãe dentro. Sem pensar muito, o mocinho amarra uma camisa no rosto e invade o local.