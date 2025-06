Lázaro Ramos surpreende Taís Araujo ao 'comprar' uma estrela para ela

Lázaro Ramos, 46, presenteou Taís Araujo, 46, com uma estrela batizada com o nome dela, neste Dia dos Namorados.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, o ator compartilhou um vídeo registrando o momento do presente e a reação da atriz. "Agora, além dela já ser uma estrela, mozinho, tem uma estrela no céu também. São quase 21 anos te namorando diariamente e me sentindo um sujeito de sorte por dividir a vida com você. Te amo!", escreveu na legenda.

A estrela foi registrada com o nome "Amorzinho Taís Araujo", e a artista não escondeu a felicidade. "Você escolheu uma estrela para mim? Eu tô achando isso tão romântico... Meu Deus, que chique. Eu achei isso muito chique. E criativo. Ai, você arrebentou. Eu não tenho como te dar um presente tão bom assim.", declarou.