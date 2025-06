Jungkook, do BTS, se desculpa após usar boné inspirado em Trump

Jungkook, membro do grupo de k-pop BTS, pediu desculpas após usar um boné inspirado em Donald Trump.

O que aconteceu

Durante um ensaio, o músico usou um boné com a inscrição "Make Tokyo Great Again" (em tradução livre, "torne Tokyo grande de novo"). A frase é uma referência ao slogan da campanha de Donald Trump, "Make America Great Again" ("Torne os EUA grandes de novo"), adotado também por outros políticos de extrema-direita ao redor do mundo, inclusive na Coreia e no Japão.