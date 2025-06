Heleninha se revela mulher ardilosa ao enfrentar mocinha de 'Vale Tudo'

No capítulo de sábado (14), da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima finge para Igor que César a persegue por não se conformar com o término do relacionamento.

Solange avisa a Renato que ele terá de se afastar do trabalho por um tempo. Ivan critica Leila por namorar Marco Aurélio. Afonso estranha Mário Sérgio, e Maria de Fátima não gosta.

Daniela e Luciano se encantam um pelo outro. Aldeíde dá sua boneca reborn para uma menina. Ivan controla o ciúme ao ver Raquel com Santiago.