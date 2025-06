Globo confirma Tadeu Schmidt como apresentador do BBB 26: 'Satisfeitos'

Tadeu Schmidt, 50, está confirmado como apresentador do BBB 26. A Globo quebrou o protocolo e se manifestou, na tarde de hoje, sobre o futuro do jornalista após boatos circularem de que o reality show ganharia um novo âncora.

As informações não procedem, e Tadeu segue no comando do BBB. Estamos absolutamente satisfeitos com o apresentador.

TV Globo, em contato com a reportagem de Splash

O que aconteceu

Permanência de Tadeu Schmidt no Big Brother Brasil virou tema de boato graças ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!). A apresentadora Sônia Abrão e o colunista Alessandro Lo-Bianco noticiaram que a Globo faria testes com novos nomes.