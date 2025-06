Giulia Costa revela que sua relação com comida estava 'próxima do vício'

Giulia Costa, 25, fez um relato sobre sua luta contra a compulsão alimentar, que ela disse ter chegado a um "lugar próximo do vício".

O que aconteceu

Costa abordou o assunto no videocast Pé no Sofá Pod, que ela comanda ao lado da mãe, Flávia Alessandra. No episódio mais recente, Giulia e Flávia receberam mensagem de uma seguidora pedindo conselho do que fazer para se livrar do vício em cigarro.

Ao tentar ajudar a seguidora, Giulia expôs sua própria luta contra a compulsão alimentar e como faz para escapar das crises. "Eu tenho compulsão, estou tratando e o tratamento da compulsão vai muito desse lugar próximo do vício. Vários profissionais [que eu frequentei], falavam: 'quando você tiver vontade, tenta trocar, faz um boxe, uma bicicleta'. Cara, beleza, muito legal, incrível falar isso, mas vamos combinar que na prática não funciona assim!", iniciou.