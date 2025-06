Gabriel Roza comenta caso de Bia Miranda com seus irmãos: 'Não vale nada'

Gabriel Roza, 25, comentou a confissão feita por Bia Miranda, 21, de que o havia traído com os dois irmãos dele durante o namoro que tiveram.

O que aconteceu

O influenciador digital criticou a ex e afirmou ter partido dela a iniciativa de dar em cima dos então cunhados. "Quem foi a safada foi ela. Ela que mandava mensagem para meus irmãos. Ela era quem dava em cima [deles], entendeu? Quando a pessoa não vale nada é assim mesmo", disparou o rapaz, em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do portal iBahia.

Gabriel revelou ainda que acabou perdoando os irmãos após o acontecido. "Minha relação com meus irmãos é de boa. Porque quem foi errada foi ela. Ela quem me traiu, quem fez as coisas."