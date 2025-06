Filhas de Bira Presidente atualizam estado de saúde do sambista: 'Fé'

O bamba está internado no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca, desde o início desta semana. O artista enfrenta um "quadro clínico delicado", de acordo com um comunicado emitido no início desta semana.

Ele é fundador do tradicional bloco carioca Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. Ele enfrenta problemas de saúde decorrentes de comorbidades associadas e histórico de tratamento oncológico prolongado, além do diagnóstico de Alzheimer.