Ex-marido de Carol Nakamura sobre Dia dos Namorados: 'Todo mundo sofre'

Guilherme Leonel, 33, usou suas redes sociais ontem para comentar sobre o Dia dos Namorados. Recentemente, ele anunciou o fim do casamento com Carol Nakamura.

O que aconteceu

O ator publicou um Stories desabafando no carro ao lado de um amigo. "Dia dos Namorados e todo mundo sofre, todo mundo passa por momentos mais delicados. Quem não é casal, não tem esposa, namorada. E eu passo por isso aqui. Olha o que o cara canta. Olha lá."

Guilherme mostrou o amigo no banco ao lado, com um buquê de rosas e cantando uma música romântica. "E eu aqui. Maneirão. Maneiro. Pelo menos estou fazendo um bom gesto: estou levando um cara apaixonado. Meu Deus do céu. Tchau, gente."