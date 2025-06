Eliana substituta de Tadeu no BBB: será que é uma boa ideia?

De acordo com a apresentadora Sônia Abrão e o colunista Alessandro Lo-Bianco, que trabalham juntos no A Tarde é Sua da RedeTV!, a Globo estaria planejando testar quatro apresentadores para substituir Tadeu Schmidt no comando do BBB. Seriam eles: Paulo Vieira, Eliana, Thiago Oliveira e Alex Escobar.

Será que algum deles chega a ser uma boa ideia? Veja abaixo mais uma análise precipitada em cima dessas especulações.

Eliana

Prós: É uma apresentadora amplamente conhecida, experiente e capaz de trafegar nos mais variados gêneros do universo das variedades. Conversa bem com o público, é empática e tem um importante reconhecimento das marcas.