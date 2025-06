Daniela Albuquerque diz que Keila Lima foi burra ao expor mágoa em demissão

Daniela também disse ser grata por todo o ensinamento de Lima, mas ressaltou que, embora seja esposa de Amilcare Dallevo Jr, dono do canal, ela não tem poder de decisão. "Ela falou [na despedida ao vivo] que tinha me ajudado e, realmente, ela me ajudou muito no meu começo, tenho muita gratidão. Só que eu não tenho culpa. As pessoas confundem, acham que por eu sou mulher do Amilcare tenho poder de contratar ou demitir, mas não tenho esse poder, sou funcionária".

Keila Lima comandou por anos o programa Manhã Maior ao lado de Daniela Albuquerque na RedeTV!. A apresentadora foi demitida do matinal em 2011, mas protagonizou uma saída polêmica, quando se despediu da emissora com um discurso cheio de críticas à empresa.

Lima expôs as mágoas ao vivo. À época, ela agradeceu a oportunidade de ter passado conhecimento em televisão para Daniela —o que achou um "grande desafio". A fala, no entanto, causou desconforto nos bastidores do canal. A jornalista também agradeceu à produção e falou dos baixos recursos destinados ao programa.

Daniela Albuquerque permanece como contratada da RedeTV! e comanda um programa próprio. Keila Lima retornou às telinhas em emissoras menores e, atualmente, comanda o Tudo de Bom Pra Você, na Rede Gospel.