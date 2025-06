Cecília morre em 'Vale Tudo'? O que aconteceu em 1988 e a mudança no remake

No remake, Cecília desperta do coma, mas antes disso, Laís (Lorena Lima) desaparece. Enquanto a ativista ambiental estiver hospitalizada, Laís sofre um naufrágio e ficará alguns dias desaparecida. Esse sumiço acontece no capítulo do dia 19 de junho.

Laís (Lorena Lima) e Sarita (Luara Telles) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Enquanto isso, Sarita (Luara Telles) permanece sob os cuidados de Marco Aurélio (Alexandre Nero). A situação vai se descontrolar, pois o empresário decidirá tirar a guarda da filha adotiva da irmã.

Laís é encontrada e, quando Cecília desperta, relata tudo o que o empresário tem feito. Marco Aurélio fica tão envolvido na possibilidad ede adotar a menina, que chega a mandar roubar os documentos da adoção dela.

Diante disso, as duas decidem voltar com Sarita para Paraty, onde têm uma pousada. Em tom de desespero, o vilão dirá que sente falta da sobrinha, mas Cecília não responderá às mensagens e ligações com medo da proximidade dele com sua filha.

Cecília morreu na versão de 1988 de 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação

Dessa forma, Cecília não morre no remake, como foi em 1988. Do mesmo modo, outro personagem que morreu na primeira versão, Leonardo, filho de Odete Roitman, deve aparecer vivo, sendo cuidado às escondidas por Nice (Teca Pereira) após ficar com sequelas de um acidente causado pela mãe.