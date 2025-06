'Estou sem dormir', diz cantor que recebeu suspeito de feminicídio no palco

Homem teria dito à equipe do cantor que subiria ao palco para pedir a namorada em casamento. No entanto, ao chegar perto do artista, ele revelou que se tratava de uma tentativa de reconciliação.

O cara subiu, falou para produção que era um pedido de casamento, quando chegou na frente do palco falou que era uma reconciliação, mas usou o nome de pessoas da família da vítima. Conhecia minuciosamente a vida da pessoa. Tentamos amenizar da melhor forma possível, mas infelizmente ele cometeu feminicídio.

Violência contra a mulher

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, oferece orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato pode ser feito ainda pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008. Também é possível denunciar pelo Disque 100.