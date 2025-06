Tati Machado um mês após morte do filho: 'Pior dor que já sentimos'

Tati Machado, 33, fez um novo desabafo nas redes sociais um mês após a morte de seu primeiro filho, Rael. Ele faleceu na reta final da gestação, com apenas 33 semanas.

O que aconteceu

A apresentadora relembrou um mês da morte do filho Rael. "Um mês. Um mês que aprendemos a ser pais sem filho no colo. Um mês do exercício constante do amor sem toque. Um mês acolhendo o que ficou de nós. Um mês de travessia da nossa e a do nosso filho. Um mês de luto, que precisa ser integrado, vivido, sentido. Sem pressa e sem medo. Dizem, inclusive, que o luto é do tamanho do nosso amor, talvez por isso ele seja tão duro de encarar", iniciou ela na legenda de um post no Instagram, que trazia uma fotografia de seus pés na sombra, iluminado por um arco-íris.

A jornalista seguiu seu relato e afirmou que essa é a dor que "mais tem ensinado". "Muito da saudade está atrelada ao que imaginamos, atrelada as nossas expectativas. Eu me imagino amamentando, por exemplo, sem nem ao menos saber se eu conseguiria de fato. E essa memória, de algo que não tive, dói profundamente. Perder o futuro que a gente imaginou com um filho é perder a si mesmo. Essa é, de longe, a pior dor que já sentimos, mas é também a dor que mais nos tem ensinado", continuou.