Zé Felipe sobre fim de casamento com Virginia: 'Não tem um culpado'

Zé Felipe, 26, desabafou sobre o término de seu casamento com Virginia Fonseca, 26, com quem tem três filhos.

O que aconteceu

O cantor comentou sobre os motivos que levaram a separação, anunciada pelas redes sociais no final de maio. "Eu acho que isso é de ambas as partes, sabe? Não tem um culpado. Acho que é das duas partes, e o erro não tem um culpado, não tem uma traição, não tem", afirmou em conversa com o Portal Leo Dias.

Zé Felipe ainda ressaltou que, apesar de difícil, ambos lidaram com muita maturidade. "Eu acho que foi uma coisa decidida a dois, da melhor forma possível, apesar de ser uma coisa difícil, mas que foi super maduro, como a gente começou".