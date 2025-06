Yasmin Brunet diz que não acha namorado: 'Antes só do que mal acompanhada'

Yasmin Brunet, 37, confessou que está difícil de encontrar um namorado e deu mais detalhes de sua vida íntima.

O que aconteceu

Modelo admitiu que sua seletividade dificultou a busca por um namorado. "Depois que fiquei seletiva, não peguei ninguém. Mas antes só do que mal acompanhada. As pessoas querem namorar e viver vida de solteiro. Não querem abrir mão de nada", opinou ao Gshow.

Ex-BBB reclamou do mundo on-line. "As pessoas se desacostumaram com o mais humano, presencial e verdadeiro, e estão vivendo muito o on-line, isso adoece todo mundo. Sinto muita falta de antigamente, de me sentir intimidada, de ficar com vergonha, com borboletas no estômago. Deveria voltar a ser como era antes."