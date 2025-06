Irmãos dizem ser netos de Silvio Santos e podem mudar a divisão de herança

Os irmãos Hugo Sérgio Marques Júnior, Guilherme Marques e Gesica Marques, entraram na Justiça em março com pedidos para serem reconhecidos como netos de Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024. Eles são filhos de Hugo Sérgio Marques, gaúcho que pediu judicialmente para ser reconhecido como filho do apresentador nos anos 1990.

O que aconteceu

Supostos netos do apresentador registraram ação no Tribunal de Justiça de São Paulo em março deste ano. Segundo processo ao qual Splash teve acesso, Hugo Sérgio Marques teria nascido após uma rápida relação do apresentador com uma mulher na década de 1950 em São Paulo —antes do sucesso como apresentador de TV.

Caso os parentescos sejam reconhecidos, a herança do apresentador pode ser redistribuída. A divisão anterior, prevista em testamento, envolveu as seis filhas do comunicador, além da mulher, Íris Abravanel — o que pode ser alterado caso seja comprovado que o apresentador tinha mais um filho.