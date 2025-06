Adriana e Dhomini, Ana e Antony, Nat e Eike estão na 7ª DR do Power Couple

Carol e Radamés votaram em Nat e Eike;

Rayanne e Victor votaram em Nat e Eike;

Nat e Eike foram para a DR com os votos da casa

Esferas do Poder

Carol e Radamés estavam com as Esferas do Poder e precisaram escolher entre dois poderes: Anular os votos dados por três ou trocar um dos três casais que estão na DR por qualquer outro casal.

Eles escolheram o primeiro poder e anularam três votos, mas não mexeram na formação da DR.