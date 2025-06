'Oh, Canadá': Richard Gere está estupendo com papel cínico e melancólico

Jessica Biel e Elizabeth Banks interpretam irmãs na minissérie Imagem: Prime Video/Divulgação

Jessica Biel brilha numa minissérie policial

Jessica Biel surgiu como um rosto bonitinho nas telas e logo virou atração irresistível para as colunas de fofoca, depois de se casar com o astro da música Justin Timberlake. Muita gente pensou que essa união poderia até afastá-la da carreira.

Nada disso. Em pouco tempo, ela passou a ser uma produtora respeitada no mercado americano. Começou com pequenos filmes e atraiu realmente as atenções com a minissérie policial "The Sinner", que teve quatro temporadas de sucesso entre 2017 e 2021, com Jessica atuando apenas na primeira.

Assim, uma nova minissérie produzida e estrelada por Jessica Biel sempre chama o público. E "A Melhor Irmã" cumpre as expectativas. Ela faz o papel de Chloe, editora de uma revista de moda, que tem o marido assassinado.

Nesse momento, quem reaparece na vida dela é a irmã que luta contra o vício de drogas, Nicky, interpretada por Elizabeth Banks.