Neto rebate críticas de Catia Fonseca ao vivo na Band: 'Tem estrutura, sim'

Catia reclamou da "falta de estrutura" da emissora

Um dos pontos principais e não é de hoje, é de um bom tempo, era a falta de estrutura que eu precisava, que eu tinha, que devia ter, que eu tinha no passado e deixei de ter. Catia Fonseca

Apresentadora afirmou que ficou desmotivada com a falta de oportunidade de inovar na condução do Melhor da Tarde. "Essa falta de estrutura não me permitia fazer coisas que eu queria fazer. Foi isso que me fez buscar outros caminhos pra minha vida. O restante disso? Eu sei, eles sabem e para mim isso basta", afirmou, em uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube.

Catia Fonseca entregou notificação à direção da Band, na tarde de ontem, solicitando a rescisão do contrato. Segundo apuração de Splash, a apresentadora alegou que o canal "quebrou cláusulas contratuais" acertadas em sua chegada há sete anos.

Apesar do pedido de saída, ela apresentou normalmente a edição de ontem do Melhor da Tarde. No encerramento da atração, ela não fez uma despedida formal, mas convidou o público para acompanhar uma "live sobre novidades" em suas redes sociais.