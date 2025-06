Mirna Vargas: personagem de Mariana Ximenes vai movimentar 'Dona de Mim'

Após compor o elenco de "Mania de Você", Mariana Ximenes retorna às novelas em "Dona de Mim", interpretando Mirna Vargas. Conheça a personagem.

O que aconteceu

Mariana Ximenes aparecerá pela primeira vez na trama das 19h no próximo dia 18. Animada com o novo papel, Mariana destacou o ambiente leve nas gravações. "Aceitei na hora. A novela está deliciosa, tem um elenco precioso e um clima nos bastidores fenomenal", disse a atriz ao jornal O Globo.