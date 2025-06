MC Ryan gasta R$ 42 mil em presente para a ex-namorada

Giovanna anunciou em maio o término — que garante ser definitivo — de sua relação com o funkeiro. Eles estão juntos desde 2023, têm uma filha em comum — Zoe, de 1 ano — e tiveram várias idas e vindas no relacionamento, marcado também por um episódio de violência doméstica, em abril do ano passado.

Imagem: Reprodução/Instagram