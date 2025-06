Mariana se torna protagonista em trama inusitada de 'Garota do Momento'

No capítulo de sexta-feira (13), da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela explica a Juliano sobre a confusão com o colar Mystique.

Juliano persegue Clarice e Gregório. Coralina confidencia a Basílio que Maristela lhe deu o colar Mystique, e que ela revendeu para Jacira.

Sérgio reconhece o Mystique no pescoço de Mariana, mas ambos acreditam tratar-se de uma cópia. Marlene aconselha Topete a conversar com Orlando. Alfredo e sua família armam contra Mariana.