Maria Zilda Bethlem relembra casamento com arquiteta: 'Única namorada'

Maria Zilda Bethlem, 73, aproveitou o Dia dos Namorados para relembrar o casamento com a arquiteta e cenógrafa Ana Kalil.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a atriz publicou uma série de fotos ao lado da arquiteta, em Nova York. "Hoje, dia dos Namorados e do TBT, relembro minha única namorada, companheira e amiga e nosso casamento em New York", escreveu na legenda.

A relação entre Maria Zilda e Ana iniciou em 2008 e durou 9 anos. Em maio de 2017, a atriz anunciou que estava separada.