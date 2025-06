Léo Lins já foi condenado por ofender mãe de menino autista

Mensagem de Léo Lins à autora da ação, transcrita no processo de 2022 Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2022, ele foi condenado a indenizar a mãe do menino em R$ 44 mil. "Com o seu comportamento, incentiva outras pessoas a agirem da mesma forma, ou seja, sem pensar, estimulando o desrespeito ao próximo. No caso, o réu ofendeu a autora e demonstrou desprezo por uma parte da sociedade, revelando (sem nenhuma justificativa) ser contra quem enfrenta algum tipo de enfermidade", escreveu a juíza Marcela Filus Coelho na decisão, a que Splash teve acesso.

Léo Lins cumpriu a sentença. Com o pagamento da indenização, o caso foi arquivado.