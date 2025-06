George Clooney se hospedou em imóvel de R$ 33 milhões em NY; veja os luxos

George Clooney, 64, ficou hospedado em um apartamento luxuoso enquanto estrelava peça na Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Ator se hospedou no Mandarin Oriental Residences, que fica na Quinta Avenida. Fonte disse ao Page Six que ele morou no apartamento da sofisticada rede de hotéis durante suas apresentações em "Boa Noite e Boa Sorte".

De acordo com fonte, o artista foi visto jantando no Boulud Prive. O restaurante com estrela Michelin é comandado pelo chef Daniel Boulud e é exclusivo aos moradores.