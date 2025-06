Filhas de Brian Wilson, fundador do Beach Boys, prestam homenagem: 'Sempre'

Brian Wilson, vocalista e fundador do grupo Beach Boys, morreu aos 82 anos.

O que aconteceu

Após a família informar ontem a morte do artista, duas de suas filhas prestaram homenagens nas redes sociais ao pai. Wilson deixou sete filhos, Carnie, Wendy, Daria, Delanie, Dakota, Dylan e Dash.

Em seu perfil do Instagram, Wendy se declarou ao cantor. "Hoje me despedi do meu amado Pai e sentirei saudades dele com todo o meu coração para sempre. Estou tão orgulhosa de ti, papai, em todos os sentidos! Descanse em paz e eu te amo", escreveu.