Fernanda Lima reage à repercussão de falta de sexo: 'Zero novidades'

Fernanda Lima, 47, voltou a falar sobre a falta de sexo com Rodrigo Hilbert, 45, neste Dia dos Namorados, e a repercussão que seu comentário gerou.

O que aconteceu

A apresentadora reagiu à repercussão de sua declaração sobre a vida sexual com o marido. "Uma fala minha sobre a falta de tempo para o sexo no casamento gerou muito burburinho. Internautas surpresos com a minha declaração, matérias em sites, jornais sérios abrindo espaço para falar sobre isso... no fundo, fiquei feliz de ser a portadora de um total de zero novidades".

A artista afirmou que falar sobre sexo não é uma novidade para ela. "No fundo, fiquei feliz de ser a portadora de um total de zero novidades ", começou. Quem acompanha minha vida profissional sabe que falo de sexualidade e sexo há pelo menos 15 anos".