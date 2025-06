Ernesto Paglia explica demissão da Globo: 'Não foi minha escolha sair'

Ernesto nega 'glamour' em vida de correspondente

Paglia contou que o salário de um correspondente internacional é adequado à realidade do país para onde o repórter é enviado. "Normalmente o correspondente ganha até menos porque você vai para esses lugares e não é que você eleva seu salário, você vai pelo salário do lugar, que é adequado à realidade daquele local".

'Galvão me salvou de dificuldade financeira em Londres'

Paglia contou que na época estava iniciando carreira como correspondente da Globo em Londres e não dinheiro nem para pagar a creche do filho. "Apareceu o Galvão Bueno, que estava lá, passeando pela Europa, atrás dos campeonatos de Fórmula 1, fomos comer juntos em um restaurante ao lado do escritório da Globo, contei a história para ele, chorei as pitangas".

Jornalista disse que Galvão o aconselhou a pedir aumento à direção da Globo, mas foi o próprio narrador que falou diretamente com a então responsável pelo jornalismo da emissora. "Ele perguntou: 'mas você não falou com a direção [de jornalismo da Globo]?' Eu falei: 'mandei umas mensagens'... Na época não tinha nem e-mail, era carta por malote ou telex, que era uma coisa aberta e todo mundo lia... Era difícil, um assunto desagradável, mas o Galvão falou 'deixa comigo'. E ele voltou ao Brasil e resolveu a questão. O Galvão Bueno me salvou, sou grato até hoje. O Galvão, que é uma figura polêmica, nem todo mundo fala bem dele, mas eu falo".

Alt Tabet

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL. Assista à entrevista completa com Murilo Benício: